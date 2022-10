HIGHLIGHTS Sampdoria-Roma: Mourinho si aggrappa a Pellegrini, altri tre punti

La Roma continua a trionfare in Serie A: terza vittoria consecutiva per gli uomini di Josè Mourinho, decisivo il rigore trasformato da Pellegrini

Un’altra vittoria in campionato per la Roma targata Josè Mourinho: terzo risultato utile consecutivo in campionato per i giallorossi che salgono in classifica. Ancora una sconfitta, invece, per la Sampdoria che resta all’ultimo posto in classifica. Stankovic cercherà di dare il tutto per tutto dopo aver sposato il progetto blucerchiato.

Sampdoria-Roma 0-1: tabellino, classifica e highlights

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello (46′ Murru); Leris (46′ Pussetto), Rincon (59′ Verre), Villar, Djuricic (74′ Sabiri); Gabbiadini (59′ Quagliarella), Caputo. A disposizione: Contini, Amione, Conti, Vieira, Yepes, Trimboli. All.: Stankovic.

Roma (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski (83′ Karsdorp), Cristante, Camara (69′ Matic), El Shaarawy (73′ Spinazzola); Pellegrini; Belotti (83′ Bove), Abraham (69′ Zaniolo). A disposizione: Boer, Svilar, Shomurodov, Kumbulla, Vina, Keramitsis, Missori, Tripi, Volpato. All.: Mourinho.

Reti: 9′ rig. Pellegrini.

Ammoniti: Ibanez, Rincon, Stankovic, Verre, Pellegrini, Pussetto, Colley.

Il video completo uscirà a breve.