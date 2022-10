Inzaghi lo boccia definitivamente

Con il mondiale alle porte in Serie A si preparano i primi colpi del mercato invernale. Torna di moda un nome

Sono tante le squadre che dovranno ricorrere al mercato di “riparazione” per sopperire a infortuni o falle pregresse in organico. L’infortunio di Ciro Immobile ad esempio potrebbe costringere la Lazio a intervenire sul mercato, ma oltre a questo c’è chi sta alla ricerca di un esterno sinistro di valore.

Già la Juventus si avvicinò a lui nei mesi scorsi, ma ora si fa prepotente l’affondo (e il ritorno) dell’Inter di Simone Inzaghi, intenzionato a pescare in Liga. Questo lascia intendere che il tecnico piacentino ha preso la sua decisione su un giocatore che sta decisamente deludendo le attese.

Arriva a gennaio, Inzaghi boccia Gosens

Robin Gosens non sta affatto soddisfacendo mister Inzaghi, tanto che potrebbe partire già a gennaio se arrivasse la giusta offerta. Per questo i nerazzurri si starebbero già muovendo per trovare un sostituto all’altezza. Mancino naturale di 26 anni in forza al Villarreal, Alfonso Pedraza era già nel mirino dell’Inter in estate, oltre che della Juventus. Nel modulo di Inzaghi andrebbe a fare il laterale di centrocampo, ma in ogni caso sarebbe un acquisto di valore che permetterebbe una certa continuità di rendimento. Finora Pedraza ha giocato 924 minuti in 11 partite tra Liga e Champions League, dimostrando una grande affidabilità sulla fascia. Secondo la GDS l’Inter potrebbe provare il colpo già a gennaio e trovare quindi un accordo su una cifra che si aggira attorno ai 25 milioni. Il suo agente ha ammesso che – negli ultimi giorni di mercato abbiamo interloquito con l’Inter, ma l’accordo non si è trovato. Anche perché mancava poco alla fine del calciomercato. Con il Villarreal gli accordi sono trasparenti: se l’offerta arriva da un grande club, tutte le parti si metteranno a tavolino. Queste le parole riportate sul quotidiano rosa, che ammettono senza mezzi termini l’avvicinamento concreto dei nerazzurri già in estate. In Spagna comunque sono quasi sicuri che ci sarà un nuovo tentativo a gennaio. Pedraza è finito nei radar della Juventus, ma per ora non c’è stato nessun interessamento concreto