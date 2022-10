Il Milan ha già pronta l’alternativa a zero in caso di addio di Leao

Rafael Leao, attaccante del Milan, potrebbe non rinnovare con i rossoneri. Maldini avrebbe già individuato il sostituto che arriverebbe a parametro zero

Il Milan di Stefano Pioli, nella serata di lunedì a Rho, ha fatto incetta di premi in occasione del Gran Galà del Calcio organizzato dall’Associazione Italiana Calciatori.

I rossoneri sono stati insigniti delle onorificenze maggiori in virtù di una stagione, la scorsa, che li ha visti trionfare nel campionato italiano di Serie A. Non solo, il vero protagonista sul campo dello scudetto, Rafael Leao, si è piazzato anche molto in alto nella classifica del Pallone d’Oro, addirittura 14esimo. Uno score di assoluto livello che fa del portoghese uno degli elementi più ambiti del calcio europeo in sede di calciomercato. L’ex Lille è in scadenza di contratto nel 2024 con il Milan ed ha una valutazione altissima, ma la durata breve dei termini con il Diavolo potrebbe complicare le cose e costringere la società di Via Aldo Rossi ad una dolorosa cessione nelle prossime finestre dei trasferimenti.

Calciomercato Milan, addio Leao: Maldini ha già la soluzione

In caso di partenza però, Paolo Maldini avrebbe già in mente il nome del sostituto che, attualmente, milita in Premier League. Stiamo parlando di Leandro Trossard, ala sinistra del Brighton. Il giocatore belga, anche nel giro della nazionale dei Diavoli Rossi, è uno dei giocatori rivelazione delle ultime stagioni del campionato inglese ed il suo contratto è in scadenza al termine dell’annata calcistica. La valutazione di Trossard si aggira attorno ai 25 milioni di euro e, in questa stagione, ha collezionato finora 10 presenze in Premier League mettendo a segno ben cinque gol e fornendo due assist ai suoi compagni di squadra. Una partenza da urlo che conferma le qualità dell’esterno belga, un potenziale super colpo a parametro zero per il Milan per sopperire all’assenza di Leao.