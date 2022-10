La scelta di Ancelotti, che intreccio con Mancini e la Juve

Sono molti gli allenatori che stanno riflettendo sul proprio futuro, per capire se è il caso di restare sull’attuale panchina oppure se sia giunto il momento di provare nuove esperienze

Non sono soltanto i club a valutare l’operato dei propri allenatori, ma anche gli allenatori stessi che stanno pensando se sia il caso di continuare oppure provare una nuova esperienza. Ci sono allenatori di grandi top club europei che potrebbero salutare anche per provare ad intraprendere un percorso che non riguardi le squadre di club ma le nazionali. Uno dei più grandi allenatori al mondo, infatti, avrebbe il desiderio di guidare una Nazionale al termine della propria avventura con l’attuale club.

Stiamo parlando di Carlo Ancelotti che, una volta lasciato il Real Madrid, avrebbe il desiderio di intraprendere un nuovo percorso da commissario tecnico. Per uno dei più grandi allenatori al mondo non sarà un problema trovare una Nazionale pronta ad affidargli la panchina, magari anche nel giro di breve tempo. Questo scenario potrebbe in qualche modo coinvolgere squadre del nostro campionato, che si stanno interrogando se continuare o meno con i rispettivi tecnici.

Ancelotti vuole una nazionale: suggestione Mancini per la Juventus

Come detto, il desiderio di allenare una nazionale da parte di mister Ancelotti, potrebbe in qualche modo coinvolgere squadre del nostro campionato. E’ il caso della Juventus che, dopo il brutto inizio di stagione, si sta interrogando sulla posizione di Massimiliano Allegri che è sempre più in bilico, sopratutto una volta terminata la stagione. La ricerca di una nazionale da parte di Ancelotti, potrebbe portare Gabriele Gravina a pensare ad un cambio della guida tecnica liberando, a quel punto, Roberto Mancini che potrebbe attirare l’attenzione della vecchia signora qualora le strade tra i bianconeri ed il mister livornese si separassero. Ovviamente si tratta solo di suggestioni, ma questa voglia di nazionale da parte di Ancelotti potrebbe innescare un valzer di panchine molto importanti.