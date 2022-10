“Fuori dal mondo”: la Juventus non ha speranze

Arriva la stangata sulla Juventus e sulla possibilità di tornare in corsa per lo scudetto

La Juventus si prepara all’anticipo contro l’Empoli in campionato, prima della gara di Champions in Portogallo contro il Benfica.

I bianconeri hanno speranze quasi inesistenti di approdare agli ottavi di Champions e per rimanere vivi dovrebbero vincere in casa del Benfica. Il giornalista Stefano Agresti è molto scettico, come ha sottolineato durante il suo intervento a ‘Radio Radio’: “Martedì la Juventus potrebbe essere già fuori dalla Champions, per cui bisogna fare assolutamente bene in campionato. Non ci sono possibilità di salvare la situazione in Europa. Bisogna cercare di arrivare almeno terzi e andare in Europa League, che è una competizione che si potrebbe anche vincere“.

Juventus, Agresti: “Quarto posto è il massimo, chi pensa oltre è fuori dal mondo”

Stefano Agresti ha proseguito soffermandosi anche sui rientri di Chiesa e Pogba: “Le prossime cinque gare sono fondamentali per restare agganciati al treno per il quarto posto da provare a conquistare da gennaio in poi. E’ questo il massimo a cui la Juve può aspirare in questo momento. Chi pensa a scenari diversi è fuori dal mondo.

I rientri di Pogba e Chiesa sono preziosissimi, ma bisogna vedere come stanno. Per la gravità dell’infortunio che ha avuto, è difficile immaginare che Chiesa possa volare subito. Dovrà mettere minuti e avrà alti e bassi, un infortunio così non si supera in un attimo, ci vorrà pazienza. Pogba dipende, da diversi anni non raggiunge il massimo della condizione. Può essere tutto o può non essere niente”.