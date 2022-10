Gaffe o sfottò, l’annuncio inglese su Immobile lascia il dubbio

La grande rivalità tra Italia e Inghilterra resta viva: arriva l’annuncio che sorprende dopo il brutto infortunio di Ciro Immobile

È passato più di un anno da quell’undici luglio che ha coronato il sogno azzurro: l’Italia ha vinto un sofferto Europeo, in finale, contro l’Inghilterra. Una vittoria che ancora si fa sentire, nonostante la sempre scottante e recente delusione del mancato approdo al prossimo Mondiale in Qatar.

In tal senso, nelle scorse ore, oltremanica è arrivato un annuncio che riguarda gli azzurri ed in particolare Ciro Immobile. Il bomber della Lazio è stato vittima di un infortunio che lo terrà a lungo lontano dai campi.

Immobile va ko: gli inglesi stuzzicano

Che sia una gaffe o uno sfottò, quello che arriva dall’Inghilterra è un messaggio decisamente inatteso. La redazione di ‘Sky Sport Uk’ è stata protagonista della pubblicazione della notizia del recente infortunio di Ciro Immobile, che rientrerà in campo solo l’anno prossimo, in un modo alquanto curioso.

“Deve esserci un infortunio… Fuori per 4 anni?“, il commento di Robbie Fowler che riporta l’errata didascalia di ‘Sky Sport Uk’. Un errore clamoroso o la voglia, dopo mesi dall’amarissimo ko degli uomini di Southgate per mano degli azzurri, di prendere in giro l’Italia per la mancata qualificazione al prossimo Mondiale in Qatar. Resta il fatto, in ogni caso, che si tratta di uno svarione decisamente curioso.

Ecco il tweet che chiarisce la vicenda: