Pugno duro per Ronaldo: è rottura totale con lo United

Tra Ronaldo e lo United è rottura totale: in vista l’esclusione e una multa per il portoghese

Prosegue la telenovela tra Cristiano Ronaldo e il Manchester United. Nel turno infrasettimanale di ieri i Red Devils hanno vinto il big match all’Old Trafford contro il Tottenham per 2-0.

Una gara decisa dai gol di Fred e Bruno Fernandes, alla quale non ha preso parte Ronaldo. Il portoghese non è neppure entrato in campo a partita in corso: dopo averlo fatto riscaldare, ten Hag ha optato per altre soluzioni, come Elanga. Cristiano Ronaldo non è rimasto per nulla contento e ha lasciato il campo qualche minuto prima rispetto al termine della partita, facendo emergere malcontento nell’ambiente dei Red Devils, come riportato da ‘AS’.

Ronaldo: esclusione e multa dopo la reazione

Al termine della partita l’allenatore olandese ha commentato il gesto di Cristiano Ronaldo in maniera secca e decisa: “Me ne occuperò domani”.

Un comportamento, quello di CR7, che dovrebbe essere punito con una multa e l’esclusione dal gruppo. Il Manchester United nel weekend avrà un altro big match, contro il Chelsea e Ronaldo potrebbe essere addirittura escluso dai convocati. Adesso il portoghese e ten Hag sono davvero arrivati al capolinea.