Juventus, firma UFFICIALE: il comunicato

Svolta improvvisa per il mercato della Juventus: il big ha appena firmato, arriva il comunicato ufficiale

Tra alti e bassi prosegue la stagione della Juventus che, venerdì, sfiderà l’Empoli per l’anticipo dell’undicesima giornata di campionato.

Arrivano, tuttavia, novità importanti in ottica calciomercato per la ‘Vecchia Signora’. Nuovo accordo per la firma: il big è pronto a legarsi per le prossime cinque stagioni.

Il big firma subito: “Accordo fino al 2027”

Uno degli obiettivi di mercato della Juventus sta per sfumare definitivamente. Occhi in Spagna, tra le priorità della ‘Vecchia Signora’ resta la ricerca dell’erede di Alex Sandro. Non sarà però Josè Gaya che, accostato in più occasioni alla società di Andrea Agnelli, è pronto a firmare un nuovo contratto con il Valencia fino al 30 giugno 2027. Nonostante le diverse voci di mercato ed il contratto che era in scadenza al termine della attuale stagione, il destino tratterrà Gaya ancora in Spagna, ancora a Valencia. Ecco il comunicato ufficiale del club iberico:

“Il Valencia FC ha raggiunto un accordo per prolungare il contratto di Josè Luis Gaya fino al 30 giugno 2027. Il capitano del Valencia estende il suo contratto con il club con un nuovo contratto per cinque stagioni a partire da quella attuale. Il suo rinnovo si terrà nella Vip Box del Mestalla davanti ai media”.

Sono 6 le presenze di Gaya in stagione con 2 assist vincenti, in 505′ in campo, con la maglia del Valencia.