Il Wolverhampton spiazza tutti: sorpresa per la panchina

Il Wolverhampton spiazza tutti e sceglie un giovane allenatore per rimpiazzare Bruno Lage

Continuano i cambi in panchina, non solo in Italia ma anche in Inghilterra dove di recente si sono introdotti Potter, come sostituto di Tuchel al Chelsea, e De Zerbi al Brighton.

Anche Michael Carrick sta per iniziare un nuovo percorso su una panchina di Championship. Tornando alla Premier League, sta per arrivare anche un nuovo cambio che riguarda il Wolverhampton che sta cercando un nuovo allenatore per sostituire il portoghese Bruno Lage. I Wolves hanno un unico grande obiettivo per aprire un nuovo ciclo. L’allenatore in questione è l’inglese Michael Beale, attuale tecnico dei Queens Park Rangers.

Wolverhampton: Beale primo nome per la panchina

Michael Beale ha un ottimo curriculum in panchina, se pur da assistente: prima al San Paulo, poi ai Rangers e all’Aston Villa, fino all’approdo ai Queens Park Rangers a giugno 2022. Sono pronti nuovi contatti tra Beale e Wolverhampton per arrivare ad un accordo, come sottolineato dal tweet del giornalista David Ornstein.