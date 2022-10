Inzaghi può sorridere: ora è pronto a rientrare

Buone notizie arrivano dall’infermeria nerazzurra, con Lukaku che sembra pronto al rientro in campo a breve. Simone Inzaghi, dunque, è pronto a riabbracciare il suo bomber

Buone notizie giungo all’Inter, con Romelu Lukaku che è sempre più vicino al ritorno in campo. Gli esami svolti nella giornata di ieri dall’attaccante belga, infatti, non hanno riportato nuovi problemi. Per questo motivo, il calciatore potrebbe prendere parte alla trasferta di Firenze, ovviamente partendo dalla panchina. La decisione finale sarà ovviamente presa dal tecnico piacentino Simone Inzaghi.

Si tratta di un ritorno importantissimo per l’Inter, che è pronta a riabbracciare il suo bomber dopo molto tempo. Simone Inzaghi, ovviamente, lo inserirà gradualmente in campo in modo da evitare sgradevoli sorprese. Le buone sorprese per i nerazzurri non sono finite, perché c’è un altro calciatore che dovrebbe essere a disposizione di mister Inzaghi per la trasferta contro la Fiorentina di Italiano.

Buone notizie per l’Inter: torna anche Gagliardini

Un’altra buona notizia riguarda Gagliardini che, salvo clamorose sorprese, dovrebbe partire regolarmente con la squadra alla volta di Firenze. I progressi del centrocampista sono evidenti e, per questo motivo, Inzaghi lo porterà regolarmente con se. Due buone notizie per l’Inter che è pronta a riabbracciare il suo numero 9.