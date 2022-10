Gioiello in difesa: Mourinho e il Milan alla finestra

Il calciomercato non dorme mai, Milan e Roma lo sanno bene e sono pronte a cogliere l’occasione low cost per la prossima estate

Sarà un weekend importante per la Serie A, con la sosta per il prossimo Mondiale in Qatar che si avvicina a grandi passi. Il Milan di Stefano Pioli punta a mantenere il passo del Napoli, in vista della sfida contro il Monza.

Discorso diverso per la Roma di Josè Mourinho, chiamata ad una grande partita come il derby del Sole proprio contro la squadra dell’ex Spalletti. I destini di Milan e Roma, però, potrebbero incrociarsi la prossima estate in ottica calciomercato.

Duello Roma-Milan: ecco il nuovo difensore

Priorità simili quelle dei giallorossi così come per i campioni d’Italia in carica che valutano l’occasione giusta per l’approdo di un nuovo centrale difensivo. E gli occhi sono puntati adesso in Germania, con l’Union Berlino che è primo in classifica e sta mostrando non pochi talenti all’Europa. Fari puntati sulla difesa, dove sta spiccando il profilo di Diogo Leite. Il gioiello lusitano, arrivato in Bundesliga in prestito dal Porto, ha fino a questo momento collezionato 12 presenze e 1080’ in campo, tra campionato e coppe.

La società portoghese potrebbe decidere di cederlo a giugno per fare cassa, visto che il contratto di Diogo Leite è in scadenza il 30 giugno 2024. E Milan e Roma, per esigenze simili, rimangono fortemente interessate al difensore lusitano che ha già una discreta esperienza internazionale. Diogo Leite viene valutato 8-10 milioni di euro.

Diogo Leite può quindi essere una grande possibilità per la Serie A, tra pochi mesi: ad un anno dalla fine del contratto con il Porto, può davvero trasferirsi in Italia.