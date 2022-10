‘Scippo’ alla Juve: il Milan sfida i bianconeri per il centrale

In vista del calciomercato il Milan potrebbe sfidare la Juventus cercando di ‘soffiare’ ai bianconeri un obiettivo per la difesa

Il calciomercato non si ferma mai e con la pausa per il Mondiale che si avvicina i club iniziano a pensare a come poter rinforzare le proprie rose. In casa Juventus visto l’inizio di stagione complicato alla rosa di Allegri servirebbe qualche nuovo arrivo per colmare le lacune presenti. Il Milan invece vuole continuare a vincere, ma soprattutto in difesa servirebbe qualche innesto.

La Juventus ha messo nel mirino un obiettivo classe 2001, ma il Milan sembrerebbe pronto a inserirsi e soffiarlo ai bianconeri. Parte la sfida per il centrale difensivo.

Calciomercato Juventus, inserimento del Milan per Pavlovic: parte la sfida

Servono rinforzi in difesa per la Juventus. La retroguardia bianconera scricchiola e col futuro di Bonucci incerto si inizia a pensare a possibili rinforzi che possano assicurare il futuro. Uno di questi sembrerebbe essere Strahinja Pavlovic, difensore del Salisburgo classe 2001 che si sta mettendo in evidenza anche nel girone di Champions League dove c’è anche il Milan.

Proprio i rossoneri potrebbero diventare la principale antagonista della Juventus per il colpo in difesa. Anche la squadra di Pioli infatti in difesa avrebbe bisogno di nuovi innesti, così il mirino potrebbe spostarsi proprio su Pavlovic, sfidando la Juventus per il promettente classe 2001.