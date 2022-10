Rinnovo lontano: Juve forte su Zaniolo, ecco l’altra big

Al centravanti della Roma restano meno di due anni di contratto e non c’è rinnovo all’orizzonte, con la Juventus pronta a tornare all’assalto la prossima estate assieme ad un’altra rivale

Qualche alto e basso nei primi impegni di stagione, a cui va aggiunto anche il fastidio alla spalla che lo ha tenuto fermo per tre giornate, ma nel complesso nulla da recriminare. Nicolò Zaniolo resta uno degli elementi più importanti di cui dispone José Mourinho nella sua Roma.

Quella del rinnovo di contratto con il club giallorosso, tuttavia, è una questione abbastanza controversa. E soprattutto, non sembrano esserci ancora le condizioni per far sì che si possa parlare di qualcosa di avviato verso la fumata bianca. Il futuro del ventitreenne azzurro, in sostanza, è ancora appeso ad un filo. Molto potrebbe dipendere non soltanto dai suoi desideri di permanenza ma anche dalle volontà dello stesso tecnico portoghese, già impegnatosi più volte per evitare che la sua cessione andasse in porto. La Juventus, in tutto questo, resta molto vigile.

Calciomercato, Juventus e Napoli in contesa su Zaniolo

I bianconeri hanno palesato interesse verso il centravanti, all’occorrenza anche esterno d’attacco, a più riprese nel corso degli ultimi anni senza mai riuscire ad avvicinarsi seriamente al suo cartellino. Cosa che però potrebbe non capitare ancora la prossima estate. Massimiliano Allegri, qualora venisse confermato in panchina, farebbe di tutto per convincere la dirigenza a strapparlo alla Roma, ora che il valore non è poi così alto come un paio di anni fa (circa 35 milioni).

Intanto, alla corte di Zaniolo si aggiunge anche il Napoli. Secondo le indiscrezioni di ‘fichajes.net’, i partenopei gradirebbero un profilo come il suo per fare il salto di qualità definitivo non soltanto in campionato ma anche nella massima competizione europea. Chissà che non possa arrivare un’offerta concreta la prossima estate.