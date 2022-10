Fiorentina, i convocati per l’Inter: rientra Jovic

In vista della partita tra Fiorentina e Inter, Vincenzo Italiano ha diramato la lista dei convocati, tra i quali figura un big

La Fiorentina dopo il pareggio contro il Lecce si prepara alla super sfida di domani sera al Franchi contro l’Inter.

Vincenzo Italiano ha diramato la lista dei convocati tra i quali figura anche un big che era in dubbio. Si tratta di Luka Jovic: l’attaccante serbo ex Real Madrid si era fermato dopo 7 minuti nell’ultima gara contro il Lecce, destando preoccupazione in tutto l’ambiente Viola. Nonostante si sia allento solo parzialmente con il gruppo durante la settimana, Jovic è tra i convocati di Italiano per la sfida contro l’Inter.

Fiorentina, Jovic tra i convocati per l’Inter

Jovic dovrebbe partire dalla panchina, alla luce dei pochi allenamenti alle spalle in settimana. Italiano, però, ha scelto di convocarlo per avere una soluzione di primo livello a partita in corso, soprattutto nell’eventualità in cui la Fiorentina dovesse recuperare il risultato contro i nerazzurri. Una buona notizia per Italiano, dopo la preoccupazione della settimana scorsa.