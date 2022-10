Lukaku, niente Fiorentina-Inter: ecco quando rientra

Lukaku non ci sarà neppure per Fiorentina-Inter: ecco quando rientra l’attaccante belga

Sembrano non voler terminare i guai di Romelu Lukaku. L’Inter nelle ultime settimane ha ritrovato la sua identità con risultati e prestazioni molto convincenti, non solo in campionato ma soprattutto in Champions League, il tutto senza la presenza del bomber belga.

Lukaku manca dal 28 agosto quando si è fermato in allenamento per un problema muscolare. Il centravanti ex Chelsea ha dovuto guardare da lontano la grande impresa dei compagni col Barcellona e ora vuole fare di tutto per esserci contro il Viktoria Plzen, la gara decisiva per il passaggio agli ottavi di Champions League. Lo stesso Simone Inzaghi ha spiegato le condizioni di Lukaku, alla vigilia della gara di campionato contro la Fiorentina: “Finalmente ha superato la lesione muscolare che lo ha tenuto lontano per molto tempo. Cercheremo di portarlo in Champions e vedendolo lavorare sono molto fiducioso“.

Inter, Lukaku out per Firenze: ci prova per la Champions

Romelu Lukaku ha provato a rientrare già con la Roma ma diverse complicazioni lo hanno costretto a rinviare più volte, costringendolo a saltare anche la doppia sfida contro il Barcellona. Il belga ha provato a rientrare per la trasferta di Firenze ma alla fine sarà out.

Neppure convocato per la gara di domani contro la Fiorentina. Lukaku rimarrà alla Pinetina per proseguire il suo recupero con allenamenti personalizzati. Quasi sicuramente sarà tra i convocati per la partita di Champions del 26 ottobre contro il Viktoria Plzen. Simone Inzaghi è fiducioso, come sottolineato ai microfoni di Inter TV.