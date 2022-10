Calciomercato Inter, Ausilio cala il poker e lo toglie alla Juve

L’Inter continua a lavorare in vista della prossima stagione per arrivare a colpi da urlo: Ausilio vola in Spagna, quanti top nel mirino

Idee interessanti in ottica futura per la società nerazzurra, che continua a pensare anche a come rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Uno sguardo importante in vista della prossima stagione per non perdere mai le occasioni sul fronte calciomercato.

Non solo presente, ma anche futuro. Come svelato dall’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” martedì scorso, Piero Ausilio è stato avvistato al Sanchez Pizjuan per assistere alla sfida di Liga spagnola tra Siviglia e Valencia. Lo stesso dirigente nerazzurro ha studiato in particolar modo il difensore Carmona e l’esterno Montiel, per quanto riguarda la compagine andalusa, mentre per quanto riguarda la compagine guidata da Rino Gattuso ha visionato dai vicino il terzino sinistro Gaya e il centrale Correia.

Inter, colpo da urlo per la fascia: Gaya nel mirino

Lo stesso Gaya è stato accostato a lungo alla Juventus, che finora non ha rinforzato le corsie esterne. Il giocatore del Valencia, però, ha rinnovato da poco il suo contratto con il Valencia affermando di voler giocare proprio lì anche se poteva guadagnare di più andando altrove. L’obiettivo è quello di far tornare grande la compagine spagnola, ma in caso di offerta importante potrebbe anche pensare all’addio. In questo modo l’Inter potrebbe superare la concorrenza del club bianconero, che continua ad essere molto attivo sul fronte calciomercato per arrivare a colpi da urlo. Una voglia di tornare protagonista anche in campo internazionale per puntellare le rispettive rose a disposizione in vista della prossima stagione.