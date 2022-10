Cristiano Ronaldo, l’amico in soccorso: ritorno in Spagna

Novità importanti per quanto riguarda il futuro di Cristiano Ronaldo: fuori rosa al Manchester United, è pronto ad andar via

Non intende lasciare così il calcio europeo, ma il campione portoghese intende lasciare il segno. Ora è fuori rosa dopo la scelta di ten Hag, ma il Manchester United ora lo potrebbe salutare definitivamente anche in vista della sessione invernale di calciomercato.

Possibili novità in vista di gennaio per quanto riguarda la situazione di Cristiano Ronaldo, che si è rifiutato di scendere in campo nei minuti finali della sfida di Premier contro il Tottenham. Inoltre, si è diretto negli spogliatoi prima del termine della partita. In questo modo il manager ten Hag, insieme alla società, ha optato per una settimana di allenamenti con la formazione Under 21. Successivamente sarà sicuramente reintegrato, ma il suo futuro sarà lontano dai Red Devils. Dopo l’addio alla Juventus, ha provato a tornare ‘a casa’ dopo i successi di tanti anni fa a Manchester, ma è arrivato il peggio. Ora non è più felice con la maglia del Manchester e sicuramente starebbe pensando anche all’addio in vista di gennaio.

Cristiano Ronaldo, suggestione Valencia: ci pensa Cavani

Come svelato dal portale spagnolo “Elgoldigital” Edison Cavani potrebbe venire in soccorso del suo amico e campione portoghese, Cristiano Ronaldo, spingendolo al Valencia targato Gattuso per formare una coppia da urlo in attacco. Una suggestione con il suo possibile ritorno in Spagna dopo gli anni d’oro con la maglia del Real Madrid. Jorge Mendes è molto amico del proprietario del club spagnolo, Peter Lim, quindi potrebbe esserci anche un’operazione da urlo. L’attaccante uruguaiano potrebbe così convincere l’attuale attaccante del Manchester United per sposare il progetto Valencia. Le opzioni per lui non mancano e cercherà una via d’uscita immediata per tornare ad essere felice.