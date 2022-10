Juventus, pressing per il talento: clausola da 100 milioni

La Juventus segue con attenzione il giovane talento della Liga ma l’ex Napoli lo blinda

La Juventus ha vinto e convinto contro l’Empoli con un secco 4-0 che si unisce alla vittoria precedente nel derby contro il Torino.

Ancora è presto per considerare la Juve fuori dalla crisi ma certamente i segnali che sono arrivati ieri lasciano ben sperare i tifosi e Massimiliano Allegri. I bianconeri, intanto, non smettono di guardare al mercato e hanno un chiaro obiettivo in Liga. Si tratta di un giocatore del Valencia, allenato da Gennaro Gattuso. Il giocatore in questione è il portiere classe 2000 Giorgi Mamardashvili, come sottolineato da ‘El Nacional’.

Juventus, Gattuso blinda Mamardashvili

Gennaro Gattuso ha ridato freschezza e gioco al Valencia e sta riportando il club a competere per obiettivi importanti, grazie anche alla presenza di calciatori del calibro di Edinson Cavani. Tra i giovani si sta distinguendo Giorgi Mamardashvili, una delle grandi rivelazioni della squadra di Gattuso.

Il portiere georgiano, al Valencia dal 2021, ha già firmato il rinnovo fino il 2027 con una clausola di circa 100 milioni di euro che potrebbe frenare molti top club dal presentare un’offerta. Gattuso ha già intuito il suo enorme potenziale e vuole blindarlo, tagliando fuori, di fatto, anche la Juventus che lo sta seguendo con grande attenzione.