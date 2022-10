Inter, addio Skriniar: intreccio e via libera alla Juventus

L’Inter potrebbe dire addio a Milan Skriniar con un intreccio con la Juventus che potrebbe innescarsi: via libera per il colpo bianconero

Il calciomercato non si ferma mai. In casa Juventus si sta lavorando per cercare di rialzare una stagione iniziata decisamente male, così come successo per l’Inter. Anche i nerazzurri infatti hanno deluso molto in questo inizio di stagione, ma nelle ultime partite stanno trovando continuità importante di risultati.

La squadra di Inzaghi potrebbe perdere però la colonna centrale della difesa, Milan Skriniar, che rimane nel mirino del PSG e ha il contratto in scadenza nel 2023 con l’Inter. Proprio l’addio dello slovacco potrebbe scatenare un intreccio con la Juventus.

Ancelotti vuole Skriniar: via libera Juventus per Pau Torres

Non poteva non attirare l’interesse dei grandi club la situazione contrattuale di Milan Skriniar. Oltre al PSG anche il Real Madrid avrebbe messo nel mirino il centrale difensivo dell’Inter. Secondo quanto riportato da ‘El Nacional’, Ancelotti preferirebbe il difensore slovacco a Pau Torres, altro obiettivo del Real Madrid.

In questo modo la Juventus potrebbe avere il via libera per far partire l’assalto al difensore del Villareal, mollato dal Real Madrid per prendere Skriniar. Un intreccio dunque con Inter e Juventus protagoniste, con una perde e una trova sicurezze in difesa.