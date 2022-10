Esce in lacrime: ginocchio ko e mondiali a rischio

Il big match di Stamford Bridge, terminato 1 a 1 tra Chelsea e Manchester United, preoccupa i red devils per l’infortunio di uno dei perni difensivi.

Il big match andato in scena oggi a Stamford Bridge tra il Chelsea e il Manchester United, è terminato 1 a 1 con le reti di Jorginho su rigore all’87° e di Casemiro in pieno recupero. Ciò che allarma i red devils, però, sono le condizioni di uno dei perni del reparto difensivo, uscito al minuto 60 per un infortunio al ginocchio destro.

Stiamo parlando di Raphael Varane che, dopo un’ora di gioco, ha dovuto abbandonare il terreno di gioco per un infortunio al ginocchio destro. Ciò che fa pensare ad un grave infortunio, sono le lacrime del calciatore al momento dell’uscita dal campo. Questa notizia mette in apprensione non solo il Manchester United, ma anche la nazionale francese in vista dei mondiali in Qatar in programma a novembre.

Varane esce in lacrime da Stamford Bridge: mondiale a rischio

Un infortunio che getta nello sconforto non solo il calciatore, ma anche i red devils e la nazionale francese. Proprio con la Francia, infatti, il ragazzo dovrebbe disputare il mondiale che parte tra poco meno di un mese, ma le sue lacrime all’uscita dal campo non lasciano presagire nulla di buono. Una doccia fredda per tutte le parti in causa, con il calciatore che sarà sottoposto a controlli per capire la reale entità dell’infortunio. La Francia spera che questo infortunio si riveli meno importante del previsto.