HIGHLIGHTS | Il Milan ne rifila quattro al Monza: Pioli aggancia il Napoli

Grande prestazione del Milan che si impone a San Siro per 4 a 1 sul Monza. Prima gioia stagionale per Origi.

Il Milan dilaga e si impone a San Siro sul Monza per 4 a 1. La gara inizia con il Milan che passa in vantaggio dopo soli 16 minuti grazie ad un grande gol di Brahim Diaz. La reazione del Monza arriva al 24° con Sensi, trovando una grande parata di Tatarusanu. Subito dopo ci prova Carlos Augusto, ma il suo colpo di testa è centrale non creando problemi al portiere rossonero.

Al 41° è tempo di raddoppio per il Milan grazie al solito Brahim Diaz, che si gira bene in area di rigore battendo un incolpevole Di Gregorio. La ripresa si apre con il Milan che controlla e cala il tris al minuto 65, grazie al primo gol in maglia rossonera di Origi. Al 70° il Monza prova a riaprirla con Ranocchia che segna un gran gol da calcio di punizione. Nel finale, al minuto 84, arriva anche la firma di Rafael Leao che sigla il definitivo 4 a 1.

Il Milan dilaga e si prende momentaneamente il secondo posto

Con questa vittoria, il Milan sale a quota 26 punti salendo momentaneamente al secondo posto in classifica. Il Monza, al momento, rimane 14° con 10 punti e a più 5 dalla zona retrocessione. Nella prossima giornata i rossoneri saranno impegnati a Torino contro il toro, mentre il Monza si giocherà in casa lo scontro salvezza con il Bologna.

