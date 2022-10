HIGHLIGHTS | L’Inter la vince all’ultimo respiro: al Franchi termina 3-4

Partita ricca di gol e emozioni quella andata in scena al Franchi tra Fiorentina e Inter. Vincono i nerazzurri all’ultimo respiro.

La gara si apre con l’Inter che va subito in vantaggio grazie a Barella, bravo ad inserirsi e mettere dentro a tu per tu con Terracciano. Al quarto d’ora l’Inter trova il raddoppio grazie a Lautaro Martinez, che dal limite dell’area calcia all’angolino basso dove il portiere viola non può nulla. Al 32° la viola la riapre con Cabral che, dagli undici metri, batte Onana. Molte polemiche per un possibile cartellino rosso per Di Marco in occasione del rigore assegnato alla Fiorentina. Termina con l’Inter avanti 1-2 il primo tempo.

La ripresa si apre con la Fiorentina che trova il pareggio all’ora di gioco grazie a Ikone, che con la sua conclusione non lascia scampo a Onana. Al 73°, dopo un consulto var, Lautaro trasforma il calcio di rigore che vale il 2-3. Al 90° il Franchi esplode per il pareggio di Jovic che, di prima intenzione, calcia rasoterra e batte il portiere nerazzurro. Sembra finita ma l’Inter all’ultimo respiro la vince con Mkhitaryan, che si vede sbattere la palla deviata da Venuti e termina in rete. L’Inter guadagna tre punti fondamentali per la classifica.

Con i tre punti arrivati in extremis, l’Inter si posiziona al settimo posto in classifica con 21 punti, ed è momentaneamente a un punto dalla Champions League. La Fiorentina, con la sconfitta maturata, resta a 10 punti occupando il tredicesimo posto in classifica. Nella prossima giornata i nerazzurri affronteranno in casa la Sampdoria dell’ex Stankovic, mentre la Fiorentina sarà ospite dello Spezia.

