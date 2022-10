Inzaghi, la situazione si è ribaltata: caccia un pupillo e chiede il rinnovo

Anche quando le cose vanno bene, non vuol dire che tutti i giocatori stiano rendendo come dovrebbero

Inter e Juventus hanno sicuramente superato i momenti difficili di qualche settimana fa. Ieri i nerazzurri hanno battuto una bella Fiorentina all’ultimo respiro, ma comunque hanno prodotto un buon gioco e mostrato carattere.

Tuttavia c’è chi non ha reso come ci si aspettava e mister Inzaghi sta cominciando a farsi due conti così, dopo ormai un anno e mezzo sulla panchina dell’Inter, potrebbe prendere decisioni inaspettate, persino nei confronti dei suoi pupilli.

Inzaghi lo boccia, lascia l’Inter

Le prestazioni di Edin Dzeko stanno stupendo, nonostante l’età ormai non più giovanissima. Tanto che la dirigenza starebbe pensando a un suo rinnovo, seppur breve, per garantire quel tocco di esperienza in più alla squadra. D’altro canto però chi sta deludendo altamente le attese è Joaquin Correa, uno dei pupilli di mister Simone Inzaghi. Il tecnico piacentino sarebbe favorevole a un possibile addio del Tucu, che tanto lo ha fatto gioire ai tempi della Lazio. L’argentino non sta trovando molto spazio, infatti ha giocato una media di 33 minuti a partita in questa stagione e di sicuro gradirebbe una destinazione in grado di concedergli più spazio. Sulle sue tracce si sarebbero messi il Siviglia e il Newcastle, squadre che potrebbero mettere il Tucu nelle condizioni di esprimersi al meglio. Correa ha già giocato in Andalusia e conosce bene l’ambiente, ma il fascino della Premier League potrebbe stuzzicarlo, dal momento che non ha mai militato nella massima serie inglese. I due club potrebbero tentare l’affondo con la formula del prestito con diritto di riscatto, oppure con obbligo condizionato al raggiungimento di determinati obiettivi. Proprio come successo nel suo ultimo trasferimento dalla Lazio all’Inter. Correa finora ha giocato 13 partite in questa stagione e segnato 2 goal, un po’ poco per una seconda punta del suo calibro.