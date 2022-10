Il Chelsea non aspetta: scambio più soldi che mette la Juve al tappeto

Uno scambio tra due top club europei potrebbe definitivamente mettere al tappeto la Juventus per il colpo a centrocampo

In casa Juventus si cerca maggiore continuità in questa prima parte di campionato che si è rivelata disastrosa sia sul campo che fuori. Per quanto riguarda il campo faticano ad arrivare i risultati sia in campionato che in Champions League. Mentre fuori dal campo i bianconeri continuano a essere attanagliati da numerosi infortuni.

Così la società bianconera cerca rinforzi per la rosa di Massimiliano Allegri, soprattutto per quanto riguarda il centrocampo. Un obiettivo bianconero da tempo però potrebbe sfumare a causa di uno scambio tra due big europee. Il Chelsea infatti non vuole attendere e passa subito all’attacco.

Calciomercato Juventus, scambio Jorginho-De Jong: bianconeri messi KO

Sin dai tempi del Napoli la Juventus osserva con interesse il profilo di Jorginho. Il centrocampista è cresciuto in maniera esponenziale arrivando a essere titolare nel Chelsea e un punto fermo nella Nazionale italiana di Roberto Mancini. Per l’ennesima volta però i bianconeri potrebbero veder sfumare l’opportunità di acquistare il centrocampista.

Infatti il Chelsea sembrerebbe aver messo nel mirino il centrocampista del Barcellona, Frenkie De Jong, che in estate era stato vicino al Manchester United. Per arrivare all’olandese i ‘Blues’ sembrerebbero pronti ad inserire nell’affare proprio il cartellino di Jorginho, oltre a un conguaglio economico. Questo scambio dunque potrebbe far sfumare definitivamente le possibilità di vedere Jorginho alla Juventus.