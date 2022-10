Highlights | Udinese-Torino 1-2, Pellegri ed Ola Aina fermano i friulani

Cade in casa l’Udinese di Sottil sotto i colpi di Ola Aina e Pellegri, che regalano al Torino tre punti fondamentali

L’Udinese e il Torino sono le due rivelazioni di questo inizio di stagione in Serie A. I friulani si sono attestati come ‘ammazza grandi’, anche i granata continuano a mettere in difficoltà le big italiane, ma con meno risultati conquistati. Quest’oggi alla Dacia Arena le squadre di Sottil e Juric si sono affrontate in una partita divertente e con tre gol.

A passare subito in vantaggio nel primo tempo è il Torino, con una bella incursione in area di Vlasic, che mette il pallone al centro dell’area dove Ola Aina è bravo a piazzarlo alle spalle di Silvestri. Pareggio dei padroni di casa che arriva poco dopo con un pasticcio difensivo del Torino e Deulofeu che la insacca a porta vuota.

Udinese-Torino 1-2, la zampata di Pellegri decide il match: la classifica aggiornata

Nella ripresa la partita è molto combattuta, con occasioni da una parte e dall’altra. Ad avere la meglio nei minuti finali però è il Torino grazie alla zampata vincente di Pietro Pellegri. L’Udinese prova a reagire ma il tempo è troppo poco. Così la squadra di Juric vince una partita difficile in un campo dove sono cadute Inter e Roma. Ora l’Udinese dovrà rialzarsi subito per continuare a essere la sorpresa del campionato.

Classifica Serie A: Napoli e Milan* 26 punti; Atalanta 24; Roma 22; Inter*, Lazio e Udinese* 21; Juventus* 19; Torino* 14, Salernitana* 13; Sassuolo 12; Empoli*; Monza* 10; Fiorentina* 10; Spezia* 9; Lecce 8; Bologna 7; Verona 5; Cremonese 4; Sampdoria 2.

* una partita in più