Tutta colpa di Ronaldo, sfuma l’obiettivo di Milan e Juventus

Si preparano grandi movimenti di mercato per tutta Europa e alcune squadre di Serie A rischiano di veder sfumare i loro obiettivi

Ci sono nomi che ritornano continuamente sui taccuini di molti allenatori di Serie A e delle altre leghe europee.

In Inghilterra sta tenendo banco una questione che vede coinvolte due big, ma anche in Italia c’è particolare attenzione su quello che succede oltremanica, perché Allegri e Pioli vorrebbero concludere un affare proprio lì, in Premier League. Nel campionato inglese è scoppiato ormai un caso e si sta per scatenare un effetto domino molto interessante.

Ronaldo lascia Allegri e Pioli a mani vuote

Il Manchester United non vuole più Ronaldo e lui non vuole più i Red Devils, ormai è un dato di fatto dopo le ultime scaramucce all’Old Trafford. A quanto pare il Chelsea starebbe pensando al portoghese e cercando un accordo con il Manchester per liberarlo già a gennaio. Ronaldo sarebbe persino disposto ad abbassarsi l’ingaggio pur di lasciare Manchester, ma l’interesse di Ten Haag in realtà è un altro: arrivare a Ziyech. Il giocatore infatti potrebbe persino rientrare nella trattativa per portare Ronaldo a Londra, voluto fortemente dalla dirigenza in passato ma bocciato da Tuchel, che ora però ha lasciato il posto a Potter. Stando a quanto rivelato da Gary Neville su Sky Sport UK non è escluso che i Ronaldo e il club – possano incontrarsi già nella prossima settimana per mettere fine al loro rapporto. Allegri e Pioli hanno da sempre seguito Ziyech, che però sembra proprio in procinto di rimanere in Premier League direzione Manchester.