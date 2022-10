La Juve lo ‘scippa’ al Napoli: vogliono subito il titolarissimo di Spalletti

La Juventus mette ansia a Luciano Spalletti mettendo nel mirino uno dei titolarissimi del Napoli: i bianconeri lo vogliono subito

Il Napoli continua la sua cavalcata in Serie A e in Champions League, ma questa sera sul suo cammino incontra la Roma di José Mourinho nel big match che chiuderà la domenica di calcio italiano. Nel frattempo non si ferma il calciomercato, con il Napoli che potrebbe essere vittima di un assalto della Juventus.

I bianconeri infatti sembrerebbero aver messo nel mirino uno dei titolarissimi di Luciano Spalletti, che potrebbe rinforzare in maniera importante la rosa di Massimiliano Allegri.

Calciomercato Juventus, Allegri punta il mirino nel Napoli: occhi su Anguissa

La Juventus ha bisogno di rinforzi per migliorare una rosa che fino ad ora sta certamente deludendo le aspettative. In particolare i bianconeri sembrerebbero avere bisogno di nuovi rinforzi a centrocampo, così uno degli obiettivi per rinforzare la rosa di Massimiliano Allegri potrebbe essere Andre Zambo Anguissa.

Il centrocampista del Napoli ha iniziato molto bene la stagione, segnando due gol in nove partite giocate. Così i bianconeri potrebbero iniziare a pensare seriamente al centrocampista partenopeo, che però non sarà facile da strappare a Spalletti, poiché pedina fondamentale per l’equilibrio in mezzo al campo del Napoli.