HIGHLIGHTS Roma-Napoli 0-1: una perla di Osimhen fa volare gli azzurri

Colpaccio degli azzurri all’Olimpico: dopo 80′ di partita bloccata, un capolavoro di Victor Osimhen regala altri tre punti al Napoli

Inarrestabile. Stavolta senza seppellire di gol gli avversari, ma anche senza mai concedere nulla dietro, il Napoli espugna anche l’Olimpico di Roma mantenedosi in vetta solitaria alla classifica di Serie A.

A decidere il big-match dell’undicesima giornata, un gol da favola di Victor Osimhen al minuto 80. Il nigeriano, sfuggito in velocità alla marcatura del pur ottimo Smalling, scaraventa in rete un destro incrociato di incredibile potenza e precisione. Fino a quel momento, il canovaccio della partita aveva visto la Roma difendersi ordinatamente ma senza mai impensierire Meret, mentre gli azzurri, bloccati dall’attenta difesa giallorossa, aveva creato qualche pericolo sempre col velocissimo nigeriano. Ammoniti sia Mourinho che Spalletti in un match vissuto comunque sul filo della tensione per buona parte del suo svolgimento.

Serie A, Roma-Napoli 0-1: highlights, tabellino e classifica

ROMA-NAPOLI 0-1

80′ Osimhen

CLASSIFICA: Napoli 29, Milan 26, Lazio 24, Atalanta 24, Roma 22, Udinese 21, Inter 21, Juventus 19, Torino 14, Salernitana 13, Sassuolo 12, Empoli 11, Bologna 10, Fiorentina 10, Monza 10, Spezia 9, Lecce 8, Verona 5, Cremonese 4, Sampdoria 3.

*A breve gli highlights del match