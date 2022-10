La Juve ora trema: lo vogliono tutti, si intromette il Napoli

La Juventus rischia di dire addio a un obiettivo sulla fascia: la concorrenza si allarga, ora si intromette anche il Napoli

Si infiamma sin da ora il calciomercato. La Juventus ha certamente bisogno di qualche nuovo innesto per riuscire a raddrizzare una stagione iniziata col piede sbagliato e che continua a essere difficile da rimettere in piedi. In particolare la rosa di Allegri sembrerebbe necessitare di rinforzi sulle fasce difensive.

I bianconeri da tempo sembrerebbero aver messo nel mirino un terzino del Manchester United, sul quale c’è già la concorrenza di Roma e Milan. Ma adesso anche il Napoli si inserisce alla corsa.

Calciomercato Juventus, la pista Dalot si complica: il Napoli si inserisce nella corsa

La Juventus sulle corsie difensive continua ad avere diversi problemi. Così da tempo il club bianconero sembrerebbe aver messo nel mirino il terzino del Manchester United, Diogo Dalot.

Il portoghese quest’anno ha ritrovato titolarità con Ten Hag in panchina, ma il suo contratto con i ‘Red Devils’ scadrà nel 2023. Oltre a Roma e Milan, anche il Napoli sembrerebbe essere pronto a inserirsi nella corsa per Dalot, complicando così ulteriormente i piani di mercato della Juventus per mettere a segno il colpo sulla fascia.