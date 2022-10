Il Napoli spalle al muro: addio da 120 milioni, c’è già il sostituto

Le grandi squadre sono alla continua ricerca di calciatori in grado di potenziare le rispettive rose, non solo per la sessione invernale ma anche in vista della prossima stagione.

Il calciomercato è sempre nella mente dei più grandi top club europei, che sono alla costante ricerca di calciatori per potenziare le rispettive rose. Nonostante manchi ancora più di mezza stagione da disputare, le società sono già al lavoro per programmare il mercato estivo. L’obiettivo, ovviamente, è quello di aggiungere calciatori di qualità in rosa e, sopratutto, di non farsi trovare impreparati in caso di cessioni importanti.

E’ il caso del Napoli, che non vuole farsi trovare impreparato in caso di grandi cessioni. Uno dei calciatori molto richiesti e che potrebbe lasciare Napoli in caso arrivi una grande offerta è Victor Osimhen, che è richiesto da mezza Europa e sopratutto in Premier League. Manchester United e Chelsea, infatti, non sembrano mollare la presa per l’attaccante, e in estate potrebbero portare la tanto attesa offerta a De Laurentiis. Il Napoli, in caso di partenza, sembra già aver individuato il possibile sostituto.

Il Napoli individua il sostituto di Oshimen: piace Gonçalo Ramos

Il calciatore che gli azzurri hanno individuato in caso di partenza di Osimhen è Gonçalo Ramos, calciatore portoghese classe 2001 oggi al Benfica. Il calciatore sta facendo faville con il club portoghese, realizzando 10 reti e 6 assist in 17 presenze tra campionato e coppe. Sul calciatore ha messo gli occhi anche la Roma in vista della prossima stagione. L”ostacolo principale è il prezzo che ne fa il Benfica, visto che nel contratto del ragazzo è presente una clausola da 120 milioni di euro. Insomma, per il talento portoghese, si prospetta una sfida tutta italiana in vista della prossima stagione