Scaricato dalla Juventus, l’Inter ne approfitta subito

La Juventus non è soddisfatta del rendimento di uno dei suoi big e lo scarica: ne approfitta l’Inter

Inter e Juventus hanno dato segnali importanti di ripresa e anche nell’ultimo turno di campionato hanno trovato la vittoria, rispettivamente contro Fiorentina ed Empoli.

I bianconeri, però, non sono soddisfatti del rendimento di alcuni giocatori, tra cui Leandro Paredes, reduce da prestazioni non all’altezza del suo valore e delle aspettative della dirigenza juventina. Il centrocampista arrivato negli ultimi giorni di mercato da Paris Saint-Germain, non si è ancora adattato a pieno negli schemi tattici di Allegri, né tanto meno al calcio italiano, nonostante sia esploso proprio in Italia con la maglia della Roma. Se non dovesse migliorare il suo rendimento, la Juventus potrebbe già valutare di non riconfermalo a fine stagione.

La Juve non conferma Paredes: l’Inter ci pensa

Leandro Paredes in passato è stato anche nel mirino dell’Inter. I nerazzurri sono molto soddisfatti del proprio centrocampo che quest’anno si è ulteriormente rinforzato con gli arrivi di Mkhitaryan e Asllani. Paredes, però, rimane un nome che alletta la dirigenza nerazzurra e nonostante l’inizio poco positivo in Serie A, valuterebbe l’ipotesi in caso di rinuncia da parte della Juventus.

L’Inter, in caso di cessione importante a centrocampo, in estate tornerebbe a valutare l’argentino ex Roma. A quel punto, però, dovrebbe chiederlo al PSG, attuale proprietario del cartellino e intavolare una nuova trattativa col club parigino.