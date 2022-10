Maldini lo soffia alla Juventus: colpo internazionale

Il Milan di Paolo Maldini avrebbe intenzione di tuffarsi sul nome di Strahinja Pavlovic, difensore centrale del Salisburgo da tempo nel mirino anche della Juventus di Massimiliano Allegri

Il Milan di Paolo Maldini, domani sera, sfiderà la Dinamo Zagabria in occasione della quinta giornata del gironcino di Champions League.

I rossoneri, reduci dalla vittoria in casa contro il Monza, dovranno riuscire a spuntarla in quella che sarà una vera e propria battaglia in terra croata per riuscire a strappare il pass che vorrebbe dire qualificazione agli ottavi di Champions. In casa Milan, l’accesso alla fase finale della massima competizione europea manca ormai dalla stagione 2013-2014 quando il Diavolo, prima di Allegri e poi di Seedorf, è stato eliminato dal nascente Atletico Madrid del Cholo Simeone che, in quell’annata, avrebbe raggiunto la finalissima poi persa ai supplementari nella stracittadina contro il Real Madrid di Carlo Ancelotti. Il Milan vuole aggiornare questo dato e, per farlo, serviranno due grandi prestazioni con Dinamo Zagabria in trasferta e Salisburgo in casa. Proprio da quest’ultimi, i rossoneri potrebbero pescare in ottica calciomercato per rinforzare la batteria difensiva. Il nome giusto sarebbe infatti quello di Strahinja Pavlovic, difensore centrale della società austriaca, da qualche settimana anche nel mirino della Juventus di Massimiliano Allegri.

Calciomercato Milan, occhi su Pavlovic: lo soffiano alla Juventus

Il Milan, da sempre attento sui giocatori giovani e già di caratura internazionale, già a gennaio potrebbe andare all’assalto del cartellino di Pavlovic. La Juventus ha tentato qualche approccio per il classe 2001 serbo del Salisburgo, ma il Diavolo potrebbe affondare il colpo se dovesse arrivare l’ok di Gerry Cardinale. Valutato circa 10 milioni di euro, Pavlovic è un gigante, alto 1,94, in grado di abbinare una grande fisicità anche ad una giusta intelligenza tattica. Il contratto del serbo con il Salisburgo è in scadenza nel 2027 e quindi, se il Milan volesse prenderlo, dovrà sborsare una cifra almeno pari a 10 milioni come accennato in precedenza.