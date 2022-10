È bufera su Di Maria: così cambia il futuro

Le società sono molto attive per quanto riguarda il calciomercato, cercando calciatori in grado di rinforzare la propria rosa.

Non c’è solo il campo nella mente dei dirigenti dei club, ma anche il calciomercato per cercare di rinforzare i vari reparti della propria squadra. Si lavora non solo per il mercato di riparazione ma anche per quello estivo, con le società che sono già a lavoro per sondare vari profili. Tra queste squadre c’è la Juventus, che ha intenzione di continuare la rifondazione della squadra che ha preso il via da qualche anno.

Rifondazione che avverrà in praticamente tutti i settori, con la dirigenza che è costantemente alla ricerca di talenti in grado di potenziare e ringiovanire la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Nonostante la passata campagna acquisti sia stata importante, con Angel Di Maria che è stata la ciliegina sulla torta, i bianconeri non hanno intenzione di fermarsi. Proprio per quanto riguarda Di Maria, i tifosi della Juventus non stanno prendendo molto bene queste continue assenze. Sui social, infatti, in molti lo accusano di scarso attaccamento alla maglia, e c’è anche chi dice che “sei venuto a farti le ferie a Torino a 7 milioni per giocare 2 partite intere in 3 mesi”. Insomma, c’è molta insoddisfazione nel popolo bianconero per quanto riguarda questi primi mesi del Fideo con la vecchia signora.

La Juventus pensa al futuro: piacciono i talenti del Boca

Come detto, i bianconeri non hanno alcuna intenzione di interrompere il processo di ringiovanimento della rosa. A questo proposito, infatti, la Juventus sta monitorando tre talenti del Boca che sono Langoni, Varela e Luiz Vazquez. Varela è un classe 2001 di ruolo centrocampista difensivo, che si è messo in mostra disputando 40 partite realizzando e fornendo un assist. Langoni e Vazquez, invece, sono due attaccanti con il primo che è un classe 2003 e il secondo un classe 2001. Insomma, giocatori di grande prospettiva in grado di ringiovanire nettamente la rosa. La Juventus è già pronta a programmare il futuro, con i primi acquisti che potrebbero arrivare dall’Argentina.