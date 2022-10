I tifosi affossano Conte: è un assist alla Juve

Momento difficile per Antonio Conte ed il suo Tottenham: la seconda sconfitta consecutiva in pochi giorni ha ridato fiato ai critici

Già dopo la sconfitta maturata all’Old Trafford contro il Manchester United – gli Spurs si sono dovuti inchinare 2-0, ma il punteggio sarebbe potuto essere molto più largo a favore dei Red Devils – si respirava qualche malumore di troppo nell’ambiente Spurs. Pochi giorni dopo, la frittata è stata completa: è arrivata un’inopinata sconfitta casalinga contro il Newcastle.

La testa della classiifca è ora lontana 5 punti, e l’undici di Conte ha anche una gara in più rispetto al duo Arsenal-City, rispettivamente a 28 e 26 punti contro i 23 degli Spurs. La prestazione messa in campo al ‘Tottenham Hotspur Stadium’ ha fatto storcere la bocca a parecchi tifosi. Tra chi invoca il ritorno di Mauricio Pochettino sulla panchina dei londinesi, e chi arriva a dire che ‘Conte sta facendo giocare il Tottenham come il Burnley‘, le polemiche stanno montando paurosamemte nelle ultime ore.

Conte nella bufera: si riapre l’ipotesi Juve

#Tottenham, tifosi in rivolta contro Antonio #Conte: “Esoneratelo, è una vergogna. Ci fa giocare come il Burnley”https://t.co/2RF3DBoJ8l — Sportface (@sportface2016) October 24, 2022

#e_RadioUS ‘TOO DEFENSIVE!’ Is it time for Antonio Conte to switch tactics at Tottenham? | ESPN FC https://t.co/1rMT6ZsRST pic.twitter.com/rj7HDU8x6D — E-Radio.US (@eRadioUS) October 24, 2022

Mauricio Pochettino back as Tottenham manager sooner rather than later? Antonio Conte showing some frustration here with @JanAageFjortoft #THFC pic.twitter.com/s3x4dnBFpZ — Kevin Palmer (@RealKevinPalmer) October 24, 2022

Sui social ferve già il dibattito sull’effetiva possibilità di un grande ritorno del tecnico salentino sulla panchina bianconera. Anche i tifosi interisti partecipano alla querelle con commenti ironici sulla nostalgia degli juventini per un uomo che avevano già etichettato come traditore.