L’affondo di Ancelotti: l’esubero sul piatto per l’obiettivo della Juve

Sul grande obiettivo dell’estate bianconera piomba il Real di Carlo Ancelotti: la proposta lascia a bocca asciutta la Juve

Con le vele spiegate in campionato e in Champions League, il Real Madrid di Carlo Ancelotti sta ricalcando la straordinaria stagione scorsa, in cui alla fine vennero messe in bacheca sia la Liga che la coppa dalle grandi orecchie.

Un club blasonato come quello madridista però, si sa, non si accontenta mai. E soprattutto guarda sempre avanti alla caccia di nuovi profili per continuare la striscia vincente iniziata con la gestione del tecnico di Reggiolo. Stavolta le Merengues, anzichè pescare in Premier o in Ligue 1, hanno messo i loro occhi su un talelnto iberico già nell’agenda del Ds della Juve Federico Cherubini.

Ancelotti punta Pau Torres: Nacho e soldi sul piatto

L’oggetto del desiderio si chiama Pau Torres, il perno della difesa del Villarreal. Per il mancino 25enne il club della Capitale è disposta a mettere sul piatto Nacho, sostanzialmente fuori dalle rotazioni difensive di Ancelotti, più una cospicua aggiunta in termini di cash.

Giova ricordare che lo spagnolo ha il contratto in scadenza nel 2024, e per ora le trattative per il rinnovo languono. La possibilità di avere per le mani un difensore di sicuro affidamento, e di grande esperienza, come Nacho, potrebbe convincere il ‘Sottomarino Giallo’ ad accettare l’offerta di Ancelotti.