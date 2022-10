Highlights | Cremonese-Sampdoria 0-1: Colley firma la prima vittoria blucerchiata

La Sampdoria conquista la prima vittoria in campionato sul campo della Cremonese grazie al gol di Colley: Dessers sbaglia un rigore

Finisce un incubo per la Sampdoria, che contro la Cremonese nel posticipo dell’undicesima giornata vince 0-1 grazie al gol di Omar Colley. Per i blucerchiati si tratta della prima vittoria in campionato dopo aver collezionato tre pareggi e sette sconfitte. Gioca bene la Cremonese, ma ancora una volta arriva una pesante sconfitta in chiave salvezza.

Nel primo tempo è proprio la squadra di Alvini ad avere in mano il pallino del match, sbagliando anche un calcio di rigore dopo pochi minuti, con Dessers che si fa ipnotizzare e parare il penalty da Audero. Nel secondo tempo Gabbiadini cambia la Sampdoria.

Cremonese-Sampdoria 0-1, Gabbiadini serve a Colley il gol vittoria: la classifica aggiornata

Nella ripresa Dejan Stankovic decide di inserire Manolo Gabbiadini al posto di Sabiri all’ora di gioco e l’attaccante risulta decisivo. Infatti a dieci minuti dalla fine serve di testa l’assist per Colley che segna il gol che vale la prima vittoria in campionato per la Sampdoria. Una buona Cremonese invece esce ancora una volta sconfitta. Un match salvezza che dice molto sia da una parte che dall’altra, con gli ospiti che si rialzano e i padroni di casa che rimangono intrappolati in un incubo senza vittorie. A breve saranno disponibili gli Highlights della partita.

CLASSIFICA SERIE A: Napoli 29 punti; Milan 26; Lazio e Atalanta 24; Roma 22; Udinese e Inter 21; Juventus 19; Torino 14; Salernitana 13; Sassuolo* 12; Empoli 11; Bologna, Fiorentina e Monza 10; Spezia 9; Lecce 8; Sampdoria 6; Verona* 5; Cremonese 4.

*Una partita in meno