Lascia l’Inter a gennaio: scambio in vista

I top club del nostro campionato sono molto attivi sul mercato, per cercare di mettere a disposizione dei propri tecnici giocatori funzionali al progetto tecnico. Non ci sono solo le entrate, ma anche le uscite che ovviamente porterebbero soldi importanti da poter reinvestire per il mercato in entrata. E’ il caso dell’Inter, che aspetta qualche cessione per poter regalare qualche colpo a Simone Inzaghi.

I nerazzurri, infatti, vogliono regalare qualche tassello al tecnico nel mercato di riparazione e, per farlo, vogliono provare a cedere i calciatori che non fanno parte del progetto, oppure utilizzati con il contagocce dal tecnico piacentino. Uno di questi calciatori potrebbe essere Robin Gosens, che non sembra entusiasmare troppo il tecnico. La dirigenza, si aspetta delle offerte che potrebbero arrivare a breve.

Gosens pronto ai saluti: ci pensa l’Eintracht

Su Robin Gosens, infatti, sarebbero piombati i tedeschi dell’Eintracht Francoforte, pronti a presentare una prima offerta al club nerazzurro. Offerta che potrebbe prevedere una contropartita tecnica, ed il nome in questione è quello di Christopher Lenz, terzino sinistro classe 1994. Un’offerta di questo tipo difficilmente verrà presa in considerazione dal club che, come detto, vorrebbe cercare di incassare il più possibile per poter intervenire sul mercato in entrata. La società, per il tedesco arrivato lo scorso gennaio dall’Atalanta e mai esploso definitivamente in nerazzurro, vorrebbe aspettare offerte più allettanti dal punto di vista economico. L’Eintracht sicuramente ci proverà, ma per convincere la dirigenza interista ci vorrà una buona offerta economica. Lo stop del campionato per i mondiali in Qatar, potrebbe essere l’occasione giusta per provare ad intavolare una vera e propria trattativa in vista del mercato di gennaio. Il ragazzo sembra sempre più vicino a lasciare definitivamente l’Inter.