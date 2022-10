Non ci sarà 😮: Benfica-Juve, ora è UFFICIALE 🛑

Serata da dentro o fuori per la Juventus: servirà una grande partita per superare il Benfica e proseguire il cammino in Champions League

Sono ore caldissime per la Juventus. Dopo aver battuto agilmente l’Empoli, la squadra di Massimiliano Allegri è chiamata a ripetersi anche in Champions League. Sarà dunque una serata importantissima per la stagione della ‘Vecchia Signora’ che quest’anno non ha certamente brillato per risultati e gioco.

Ed è proprio per Benfica-Juventus che arrivano novità rilevanti e che riguardano lo stadio dei padroni di casa: ecco cosa sta succedendo.

Benfica-Juve, ‘problemi tecnici’: l’annuncio dell’UEFA

È stato in questi minuti ufficialmente rivelato un dettaglio importantissimo per quanto riguarda la delicata sfida di Champions League tra Benfica e Juventus. I bianconeri, chiamati a vincere per poter ancora sperare nella qualificazione agli ottavi di Champions League, devono fare i conti con una novità inattesa proprio per il big match all’Estadio da Luz questa sera. La UEFA ha diramato un comunicato ufficiale: “In vista della sfida di Champions League tra Benfica e Juventus, il club di casa e all’insaputa dell’UEFA e del fornitore della ‘Goal-line technology, ha commissionato lavori allo stadio che hanno reso disfunzionale il sistema della Goal-line technology installato”.

In attesa di scendere in campo, dunque, arriva una novità non di poco conto per la penultima gara del girone H dei bianconeri. La sfida alla squadra portoghese, seconda ma a pari punti con il PSG, entra già nel vivo.