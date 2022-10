Juventus, Agnelli scaricato da tutti 😮: “Mentalità anni 60”

Dopo l’amara sconfitta della Juventus a Lisbona contro il Benfica, il presidente Andrea Agnelli viene scaricato: “Mentalità anni ’60”

Primo grande fallimento della stagione per la Juventus che, in un girone sicuramente abbordabile, non riesce a conquistare il passaggio agli ottavi di finale. A strappare il pass sono PSG e Benfica, mentre i bianconeri si giocheranno l’accesso all’Europa League con il Maccabi Haifa.

Una sconfitta sicuramente dolorosa, una delle tante delusioni di questo inizio di stagione che vede tra i colpevoli ancora una volta Massimiliano Allegri e Andrea Agnelli. Il presidente bianconero viene scaricato e i social si scatenano.

Juventus, Andrea Agnelli scaricato dai tifosi: sui social impazza #AgnelliOut

Dopo che lo scorso anno la Juventus aveva deluso uscendo dalla Champions League agli ottavi di finale, quest’anno i bianconeri riescono a fare anche peggio, uscendo direttamente ai gironi della competizione europea. Sui social, sia durante che a fine partita, i tifosi si sono scatenati facendo salire in tendenza #AgnelliOut.

Il presidente della Juventus viene additato come uno dei principali responsabili della stagione negativa che i bianconeri stanno vivendo. Tra i tweet che si leggono ce ne sono alcuni in cui si chiedono le dimissioni del presidente. Un utente scrive: “Mentalità anni 60 secondo cui un allenatore non va esonerato durante la stagione”. Un altro scrive: “Se la Juventus è arrivata in questa situazione la colpa è di Agnelli”. Poi c’è anche chi mostra un adesivo proprio dallo stadio, dove si chiede l’addio del presidente. Una situazione che sicuramente sarà difficile da risanare per la dirigenza bianconera.

Partirei da un presidente con una mentalità anni 60, dove pensa ancora che non bisogna esonerare gli allenatori a stagione in corso e dove al posto di “ricreare” il nostro stadio una bolgia come anni fa mette Dj e fuochi d’artificio facendola sembrare una discoteca.#AgnelliOUT — Mario Nassa (@MarioNassa1) October 26, 2022

Comunque va detta una cosa: se la Juventus è arrivata ad avere questa situazione preoccupante non è colpa dell’allenatore, non è colpa dei giocatori ma e di un certo Andrea Agnelli —> — Nicola (@ScalasNicola1) October 26, 2022