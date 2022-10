La Juventus resta senza parole: lo prendono subito

La Juventus resta sorpresa dal rendimento del terzino e tenta lo sprint già a gennaio

La Juventus crolla anche col Benfica in Portogallo e perde la quarta partita su 5 nel girone che sancisce l’eliminazione dalla Champions League con una giornata di anticipo.

I bianconeri anche ieri hanno evidenziato tutte le loro lacune contro il Benfica, dimostrando soprattuto le difficoltà difensive. I bianconeri stanno già monitorando diversi profili sul mercato per cercare di rinforzare la rosa già dopo il Mondiale, nel mercato di gennaio. Sono diversi i calciatori nella lista della dirigenza bianconera e uno di questi ha affrontato proprio ieri la Juventus in Champions League.

Juventus, Grimaldo sorprende: accelerata per gennaio

Il giocatore in questione è Alejandro Grimaldo, classe ’95 del Benfica. Nella gara di ieri contro la Juventus è stato uno dei migliori in campo e ha contribuito alla vittoria del club portoghese. Il terzino sinistro spagnolo è uno dei primi nomi in cima alla lista della Juventus che proprio in quel ruolo ha diverse lacune. La società vuole tentare lo sprint già a gennaio per regalare un rinforzo significativo a Massimiliano Allegri e puntare a risalire velocemente in campionato. Grimaldo andrà in scadenza nel 2023 e ha una valutazione di circa 20 milioni ma con il contratto in scadenza tra pochi mesi il Benfica potrebbe abbassare il prezzo.