Ancelotti vuole lui: ‘carta’ Brahim Diaz per il colpo da urlo

Lo spagnolo è arrivato al Milan due anni e anno e mezzo in prestito secco poi rinnovato per altre due stagioni. Il Real può utilizzarlo come pedina di scambio

Gol e prestazioni super, Brahim Diaz è in un momento magico. Lo spagnolo ha approfittato delle difficoltà di De Ketelaere per riprendersi un ruolo da protagonista nello scacchiere tattico del Milan. Che in verità ha fin qui dimostrato di stimarlo e di voler continuare a puntare su di lui.

Milan, Brahim Diaz pedina di scambio

Il classe ’99 di Malaga è arrivato in rossonero due anni e mezzo fa, in prestito che poi è stato rinnovato con durata biennale. Non sarebbe stato fissato alcun prezzo per il riscatto, ma è probabile che una intesa fra le parti possa giungere intorno ai 20-22 milioni di euro. Va però detto che il Real potrebbe anche pensare di utilizzarlo come pedina di scambio. Con altre società estere oppure con lo stesso ‘Diavolo’, provando a sfruttare a proprio vantaggio l’apprezzamento di Pioli e Maldini per il calciatore passato pure nelle giovanili del Manchester City.

Milan, assalto Real a Theo Hernandez: Brahim Diaz nell’affare

Brahim Diaz in cambio di chi? Del grande ex, Theo Hernandez. Carlo Ancelotti e soci intendono sistemare le fasce nel prossimo calciomercato estivo. Se per quella di destra l’obiettivo sarebbe un certo Joao Cancelo, a sinistra il nome che più di tutti metterebbe d’accordo è proprio quello del francese venduto al Milan tre anni fa per ‘soli’ 20 milioni. A fine stagione Florentino Perez potrebbe offrirne 70-80, aggiungendoci pure il cartellino di Brahim Diaz. A Hernandez, invece, il numero uno del Madrid può garantire un contratto da 8 milioni netti a stagione, circa il doppio dello stipendio che il classe ’97 ha strappato con il rinnovo dell’anno passato fino a giugno 2026.