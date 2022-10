Da Torino a Milano, arriva l’assalto improvviso

Juventus fuori dalla Champions League con diverse ‘grane’. Possibile assalto ad un talento bianconero nelle prossime sessioni di calciomercato. Tutti i dettagli e le ultime in casa Juve

La Juventus riparte all’indomani dall’eliminazione dalla Champions League, arrivata ai gironi e addirittura con una giornata di anticipo. Per i bianconeri, ora, l’obiettivo è centrare quantomeno l’Europa League.

In questa prima parte di stagione c’è un vero e proprio oggetto misterioso, Nicolò Fagioli. Anche ieri Allegri ha inserito diversi Next Gen, escludendo solo il centrocampista ex Cremonese. “Nicolò al momento è felice di essere alla Juventus, anche se ha poco tempo per dimostrare il suo valore. È ammirevole perché nonostante ciò si impegna al massimo per ottenere quante più chance possibile, poi per il futuro vedremo. Non bisogna dimenticare che la Juventus in questi ultimi anni ha investito molto sul mercato. È un fattore molto importante da ricordare”. Lo ha recentemente dichiarato il suo agente, Andrea D’Amico, sul futuro del giocatore. In estate Fagioli ha anche rinnovato con la Juventus fino al 2026.

Calciomercato Juve, il Milan monitora Fagioli

A monitorare attentamente la situazione di Fagioli potrebbe essere il Milan di Maldini e Massara, da anni in prima fila nella ricerca di giovani talenti da far esplodere in casa. Tuttavia, non sarà semplice strappare il centrocampista alla Juventus, al netto delle attuali gerarchie di Allegri. Il club bianconero, infatti, con il rinnovo ha dimostrato di puntare sull’ex Cremonese. Il Milan resta alla finestra.