Pioli si fa il regalo Champions: ecco il difensore

Il Milan di Stefano Pioli potrebbe mettere gli occhi su Jaka Bijol, difensore centrale dell’Udinese di Andrea Sottil: le ultimissime notizie di calciomercato sul campionato italiano di Serie A

Il Milan di Stefano Pioli, con la vittoria di martedì sera a Zagabria, ha praticamente ipotecato la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League.

I rossoneri hanno infatti schiantato la squadra croata con un rotondo 0-4 che consente ora al Diavolo di avere ben due risultati su tre nell’ultima gara interna del girone contro il Salisburgo: il Milan può infatti anche pareggiare con la compagine austriaca per avere un posto nella fase finale della competizione. Inoltre, la qualificazione agli ottavi vuol dire anche un grande ritorno economico per chi vi accede. Una cifra di circa 20 milioni di euro che potrebbe cambiare molte prospettive anche in sede di calciomercato per i rossoneri di Stefano Pioli. In primis c’è la questione legata al rinnovo di Rafael Leao. L’attaccante portoghese è infatti in scadenza di contratto nel 2024 e sono molti i club finiti sulle sue tracce, mentre le richieste aumentano vista anche l’importanza che l’ex Lille ha assunto all’interno dell’organico meneghino.

Calciomercato Milan, non solo Leao: occhio al colpo in Serie A

Già a gennaio però, il Milan di Stefano Pioli potrebbe andare a caccia di un difensore centrale che possa dare profondità e qualità all’organico a disposizione dell’ex allenatore di Inter e Fiorentina. Nel mirino sarebbe finito il nome di Jaka Bijol. Il talento emergente dell’Udinese di Andrea Sottil ha attualmente una valutazione di poco inferiore ai 10 milioni di euro ed un contratto in scadenza nel 2027. Il Milan, grazie agli introiti Champions, potrebbe tentare di anticipare la concorrenza e buttarsi subito sul classe 1999 che in questa stagione si è messo in mostra anche in fase realizzativa, basti pensare al gol messo a segno contro l’Inter di Simone Inzaghi alla settima giornata di campionato.