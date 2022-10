Mourinho sfida l’Inter: vuole la freccia di Allegri

Si infiamma la sfida tra Roma e Inter per le prossime sessioni di calciomercato: nel mirino c’è la freccia della Juventus di Allegri

Dopo le italiane di Champions League, questa sera scendono in campo Roma e Lazio in Europa League e la Fiorentina in Conference League. Proprio i giallorossi nelle prossime sessioni di calciomercato potrebbero rendersi protagoniste di una sfida con l’Inter. I giallorossi infatti da tempo hanno nel mirino un giocatore che interessa anche ai nerazzurri.

L’obiettivo sarebbe una freccia della Juventus che nella prossima rivoluzione potrebbe lasciare i bianconeri a parametro zero, vista l’attuale situazione contrattuale. Mourinho è pronto a sfidare Inzaghi.

Calciomercato Roma, sfida all’Inter per Cuadrado: occasione a parametro zero

La Roma e l’Inter iniziano sin da ora a pensare alle mosse da mettere in atto nelle prossime sessioni di calciomercato. Entrambe le squadre sembrerebbero avere nel mirino un obiettivo comune: Juan Cuadrado. Infatti l’esterno della Juventus ha un contratto con i bianconeri fino a giugno 2023, dunque potrebbe diventare una vera occasione a parametro zero.

La Roma da tempo segue con interesse il colombiano della Juventus, mentre l’Inter potrebbe valutare Cuadrado come possibile erede di Dumfries, qualora l’olandese dovesse essere sacrificato. Dunque già da gennaio Roma e Inter potrebbero iniziare a sfidarsi per anticipare la concorrenza per Cuadrado, che già da gennaio potrà trovare un accordo con un altro club.