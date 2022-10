Emery rovina tutto, Juve e Inter a mani vuote

Dopo il trasferimento a sorpresa di Unai Emery all’Aston Villa rischiano di cambiare le carte in tavola anche per le italiane

Ha sorpreso un po’ tutti l’addio di Emery al Villarreal, arrivato all’improvviso e in favore del trasferimento in Premier League.

L’Aston Villa ha ingaggiato l’ex allenatore dell’Arsenal, che quindi torna ad allenare in Inghilterra dopo l’ultima esperienza nel 2019. Ora chiaramente si aprirà la rivoluzione, o ricostruzione, per i Villains e per un progetto dalle basi solide. Emery non è certo l’ultimo arrivato e ha le idee ben chiare sui prossimi obiettivi di mercato, per fare in modo che l’Aston Villa possa ambire a grandi traguardi.

Emery complica la vita ad Allegri e Inzaghi

Uno degli obiettivi più seguiti da Inter e Juventus è indubbiamente Pau Torres. Il centrale del Villarreal sarebbe un gran colpo per chiunque, ma i nerazzurri e i bianconeri lo avevano individuato come possibile pilastro delle loro difese. Il trasferimento di Unai Emery all’Aston Villa però cambia tutto, perché il tecnico spagnolo è pronto a fare di tutto per portare Torres in terra inglese. Con Emery infatti, il difensore dei sottomarini ha avuto un’esplosione sia dal punto di vista sportivo che, conseguentemente, economico. Inoltre i due godono di un ottimo rapporto e il tecnico spagnolo potrebbe fare leva proprio su questo. In scadenza nel 2024, Pau Torres è attualmente valutato 50 milioni di euro e se già l’affare poteva essere difficile prima, ora che c’è di mezzo l’Aston Villa, Inzaghi e Max Allegri dovranno rassegnarsi. Il difensore di 25 anni finora ha preso parte a 14 uscite del Villarreal senza mai prendere cartellini in tutte le competizioni. L’offerta dei villains potrebbe arrivare già nelle prossime settimane, al di là del fatto che venga concretizzata a giungo del 2023 o meno.