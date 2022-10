Rottura e addio: la Premier League lo frega a Juve e Milan

Il big rompe con l’allenatore ed è pronto a cambiare maglia: la Premier League intralcia Milan e Juventus

L’Atletico Madrid è fuori dalla Champions League con una giornata d’anticipo dopo una gara rocambolesca contro il Bayer Leverkusen.

La squadra di Simeone deve ancora conquistare l’accesso all’Europa League nell’ultima giornata contro il Porto ma sicuramente può già definirsi fallimentare la prima parte di stagione dell’Atletico che sul mercato potrebbe perdere uno dei suoi big. Tra i calciatori più chiacchierati del club madrileno c’è Joao Felix che dopo i disguidi con il Cholo Simeone sembra definitivamente fuori dal progetto tecnico del club. L’attaccante portoghese ex Benfica è molto ambito sul mercato, soprattuto da alcuni club italiani, due su tutti Milan e Juventus che lo seguono ormai da tempo.

Assalto dalla Premier per Joao Felix: Milan e Juve ko

Secondo quanto riportato dal ‘Chiringuito’, in Premier League il Manchester United sta monitorando concretamente la situazione di Joao Felix ma anche l’Arsenal lo ha messo nel mirino. La concorrenza della Premier potrebbe complicare notevolmente le intenzioni di Juventus e Milan che sognano un super colpo come quello del portoghese.

Joao Felix ha un contratto con l’Atletico Madrid fino al 2026 ma i contrasti con il Cholo Simeone e lo scarso rendimento del club potrebbero spingerlo a fare una nuova esperienza. Magari in Premier League dove non ha mai giocato. Juventus e Milan continuano a provarci ma Joao Felix ha una valutazione di circa 70 milioni di euro, cifra fuori portata al momento per i club italiani.