Monza, Pablo Marì ringrazia: il messaggio social

Il messaggio social di Pablo Marì in seguito all’aggressione a Milano: il tweet del difensore spagnolo

La gara di campionato tra Monza e Bologna, valevole per la 12ª giornata di Serie A sarà, con ogni probabilità, rinviata, in seguito alla terribile vicenda che ha coinvolto il difensore del club brianzolo, Pablo Marì.

Il difensore spagnolo ex Udinese e di proprietà dell’Arsenal è stato coinvolto in un accoltellamento a Milano (Assago). Il tragico evento ha portato anche alla morte di un uomo, Luis Fernando Ruggieri e ai danni fisici per altre 4 persone tra cui proprio Pablo Marì. Dopo essere stato portato in ospedale in codice rosso, il difensore del Monza nella giornata di oggi ha twittato un messaggio di ringraziamento verso le persone che lo hanno supportato in queste terribili ore.

Monza, il tweet di Pablo Marì

Después del duro momento que vivimos ayer, tanto mi familia como yo queremos comunicar que afortunadamente estamos todos bien a pesar de las circunstancias, y agradecer todos los mensajes de apoyo y cariño que estamos recibiendo. pic.twitter.com/8NywRczNS8 — Pablo Mari Villar (@PabloMV5) October 28, 2022

Di seguito il tweet di Pablo Marì: “Dopo il periodo difficile che abbiamo vissuto ieri, sia io che la mia famiglia vogliamo comunicare che per fortuna stiamo tutti bene nonostante le circostanze, e ringraziare tutti i messaggi di sostegno e affetto che stiamo ricevendo”.

Siamo vicini ai familiari ed agli amici della vittima a cui porgiamo le nostre più sentite condoglianze. Auguriamo una pronta guarigione anche alle altre persone ferite. — Pablo Mari Villar (@PabloMV5) October 28, 2022

Pablo Marì si è unito anche al dolore della famiglia di Luis Fernando Ruggieri: “Siamo vicini ai familiari ed agli amici della vittima a cui porgiamo le nostre più sentite condoglianze. Auguriamo una pronta guarigione anche alle altre persone ferite”.