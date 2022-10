Milan, il Jolly arriva gratis: garantisce Simeone

Il Milan ha già le idee chiare su come rinforzare la rosa a disposizione di Pioli: spunta il colpo a zero direttamente dalla Spagna

La bella vittoria contro la Dinamo Zagabria è ormai alle spalle: il passaggio agli ottavi di Champions League è distante un solo punto, quando manca solo la sfida con il Salisburgo per poter gioire. Lo sa bene Stefano Pioli che, adesso, ha focalizzato l’attenzione dei suoi sull’insidiosa trasferta torinese.

La squadra di Juric proverà a fermare la rincorsa al Napoli capolista da parte del Milan campione d’Italia. Dal calcio giocato al calciomercato il passo è breve e sul taccuino di Massara e Maldini è pronto a spuntare un grande colpo che, al termine dell’attuale stagione, potrebbe finire per concretizzarsi a parametro zero.

Simeone lo scarica: a zero da Pioli

Non è un mistero che il Milan, tra le zone del campo che hanno mostrato maggiori limiti, intenda rinforzare tra gennaio e giugno l’attacco. Ed in particolar modo la trequarti: nonostante la recente grande prestazione di Brahim Diaz, Charles de Ketelaere continua a deludere. Ecco quindi che tra i nomi che intrigano non poco Maldini e Massara per giugno 2023 quello di Thomas Lemar può rivelarsi tra i più concreti. Il 26enne francese non rimarrà all’Atletico e la possibilità di integrarlo, a zero, intriga non poco la dirigenza di via Aldo Rossi.

Lemar può giocare sia da trequartista, sia sulla destra (dove Messias e Saelemaekers non hanno convinto del tutto) ed anche come vice Leao, sulla corsia mancina. Ecco perché nei piani del club campione d’Italia, un possibile assalto dopo la primavera potrebbe essere in programma. Occasione ghiotta, dunque, per l’attacco di Pioli: un jolly da sogno che può far fare il salto di qualità alla trequarti del ‘Diavolo’.

Lemar in questa stagione con la maglia dell’Atletico Madrid ha messo a segno 1 solo assist, senza reti, in 9 presenze complessive e 447’ sul rettangolo verde.