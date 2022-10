Niente Serie A: il ciclone Premier si prende l’astro nascente

Potrebbe sfumare definitivamente l’approdo in Serie A di un giovane calciatore seguito dalle big italiane: assalto dalla Premier League

In questo momento appare quasi inopportuno pensare al calciomercato. La finestra dei trasferimenti di gennaio è ancora lontana e adesso è bene concentrarsi pienamente sugli impegni di campo, specialmente se si naviga in acque torbide. Le dirigenze, però, non possono ignorare totalmente i temi relativi a fronte entrate e uscite.

Sappiamo, infatti, che il tempismo è fondamentale in questi casi, di conseguenza bisogna sempre guardarsi attorno per cercare di non farsi sfuggire potenziali occasioni, talvolta anche molto ghiotte. In tal senso, attenzione alla pista che porta al nome di Cody Gakpo, esterno di proprietà del PSV Eindhoven. Gakpo è considerato l’astro nascente del calcio olandese e, probabilmente, si scatenerà una vera e propria asta tra i grandi club europei, al fine di assicurarsi il suo cartellino. Il classe ’99 è stato accostato anche alle italiane, in particolare Inter e Milan.

Calciomercato, assalto a Gakpo dalla Premier: addio Serie A

Ma la sua carriera potrebbe proseguire in Premier League. Secondo quanto riferisce ‘Express’, infatti, il Leeds avrebbe pianificato un assalto al giovane attaccante – valutato sui 40-45 milioni di euro – , che in estate per poco non ha vestito la maglia del Manchester United (come da lui ammesso in una recente intervista). Le big della Serie A, dal canto loro, non possono certamente competere con la potenza economica delle rivali inglesi.