Marotta masterclass: così l’Inter lo toglie a Spalletti

Durante la prossima sessione estiva di calciomercato, l’Inter potrebbe bussare alla porta del Napoli per il titolarissimo di Spalletti

Dal campo al calciomercato. L’Inter di Simone Inzaghi ha inanellato una serie di risultati positivi tra campionato e Champions League, dopo un periodo alquanto negativo. Ma i numerosi passi falsi accumulati hanno lanciato un campanello d’allarme e, di conseguenza, la dirigenza capitanata da Marotta non può esimersi dal riflettere su possibili modifiche della rosa attualmente a disposizione.

E nei pensieri c’è anche il centrocampo, lì dove l’aggiunta di un’altra pedina di spessore non guasterebbe di certo. Il mirino della ‘Beneamata’, in tal senso, punterebbe dritto alla Serie A, in particolare al meraviglioso Napoli targato Luciano Spalletti.

Calciomercato Inter, possibile assalto a Zielinski: il piano di Marotta

Ai nerazzurri, infatti, piace parecchio l’opzione Piotr Zielinski, titolarissimo nello scacchiere azzurro del trainer di Certaldo. La valutazione attuale si attesta intorno ai 50 milioni di euro, ma il contratto in scadenza giugno 2024 su questo può essere sicuramente d’aiuto. L’Inter potrebbe provarci concretamente la prossima estate, mettendo a segno qualche cessione. Pista da tenere d’occhio.